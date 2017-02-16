В Украине начинаются продажи изогнутого игрового монитора Samsung CFG70 по цене 13999 грн

Компания Samsung сообщила о старте продаж в Украине нового игрового монитора Samsung Curved Monitor LC27FG70FQIXCI.

Samsung CFG70 — это изогнутый монитор, созданный для профессиональных геймеров. Устройство является первым в индустрии изогнутым игровым монитором на базе технологии квантовых точек (Quantum Dot). Новинка выполнена на базе матрицы VA и имеет диагональ экрана 27 дюймов при разрешении 1920х1080 точек. Радиус изгиба дисплея составляет 1800 мм, углы обзора по горизонтали и вертикали – 178 градусов. Устройство обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB, яркость до 350 кд/м2, а максимальная контрастность заявлена на уровне 3000:1. В мониторе Samsung CFG70 Реализована технология уменьшения размытия движения от Samsung, а время отклика движения изображения (MPRT) составляет 1 миллисекунду. Дополнительно отмечается поддержка технологии AMD FreeSync. Для подключения источников сигнала доступны два порта HDMI и один разъём DisplayPort. Также в наличии имеется 3,5-миллимтеровый разъём для подключения наушников.

Samsung реализовала в мониторе CFG70 специальный игровой интерфейс с легко настраиваемой панелью управления, которая позволяет игрокам мгновенно изменять и персонализировать свои настройки. Монитор CFG70 также обладает специальными «горячими» клавишами на лицевой и задней панелях для быстрого внесения изменений в них.

Монитор Samsung CFG70 уже доступен в продажу в Украине по рекомендованной цене 13999 грн.