В Украине планируется запустить производство малых модульных реакторов для АЭС

Компания Holtec International, специализирующаяся на изготовлении оборудования в области ядерной энергетики, планирует наладить в Украине производство малых модульных реакторов для АЭС. Об этом сообщил журналистам президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Есть очень интересное предложение, которое сделал президент Holtec International Крис Сингх нашему президенту Петру Порошенко — создать в Украине хаб по распространению в Европу, Азию и Африку малых модульных реакторов с локализацией производства и [изготовлением] очень большого количества оборудования на украинских предприятиях», — отметил руководитель «Энергоатома».

Юрий Недашковский уточнил, что речь идет о реакторах SMR-160, и к этому делу уже привлечено украинское производство «Турбоатом», которое имеет в своей линейке турбины, которые подходят для этого проекта. Он добавил, что имеется возможность привлечения к производственному процессу и других украинских предприятий.

Юрий Недашковский назвал производство малых модульных реакторов «чрезвычайно перспективным» направлением в строительстве атомных электростанций.

«Эти реакторы имеют повышенный уровень безопасности за счет того, что на них применяются пассивные системы безопасности, то есть, без насосного оборудования, арматурного и многого другого, которое требует внешнего электроснабжения», — пояснил глава украинского предприятия.

Кроме того, по его словам, реакторы проекта SMR-160 маневренные, достаточно дешевые по сравнению с реакторами высокой мощности. Также они могут сооружаться на небольших площадях и не требуют подвода мощных линий электропередач.

«Этот проект уже концептуально разработан, и начало процесса его лицензирования ожидается уже в следующем году, а старт активной фазы строительства – примерно в 2023 году. Мы считаем, что для Украины этот проект очень интересный и перспективный», — подчеркнул Недашковский.

Оценивая дальнейшие перспективы, он отметил, что потребность в малых модульных реакторах после 2025 года оценивается в целом примерно в один триллион долларов. Частично, по его словам, это может быть реализовано в Украине.

Источник: ukrinform