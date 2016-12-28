В Украине при поддержке Госкино снимается 40 полнометражных фильмов, включая фэнтези, ужасы, исторический боевик

При поддержке Госкино сейчас в Украине снимается 40 полнометражных игровых фильмов, которые выйдут в прокат в 2017 и 2018 годах. Среди них — первый украинский фэнтези, фильм ужасов и исторический боевик. Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в эфире телеканала ZIK.

Глава Госкино подчеркнул, что в этом году впервые за время независимости украинские фильмы стали регулярно появляться в кинотеатрах, чего еще ни разу не было во времена независимости.

Филипп Ильенко рассказал, что приоритетом для финансирования этого и следующего года является игровые жанровые фильмы, рассчитанные на массового зрителя.

«В этом и следующем году мы несколько изменили подход к отбору для финансирования фильмов из государственного бюджета. Мы будем делать акцент именно на жанровом массовом игровом кино. Мы понимаем, что именно такое кино является наиболее популярным, поэтому должны занимать эту нишу. Конечно, трудно конкурировать с Голливудом, но даже в Европе локальное игровое кино занимает значительную долю в кинопрокате за счет ментальной близости. Потому что люди хотят видеть кино про себя, видеть знакомые пейзажи, знакомые города, традиции».

В качестве примера, глава Госагентства назвал фильм «Красный», который снят по книге писателя Андрея Кокотюхи:

«Такие фильмы снимаются. Вчера мы посмотрели и приняли как завершенный фильм «Красный» по роману писателя Андрея Кокотюхи. Этот фильм станет важной премьерой следующего года. Эта лента о том, как воины УПА, попавшие в лагерь ГУЛАГа, поднимают там восстание. Это заявка на предъявление нового украинского киногероя, который будет не плакать, а бороться. Этот фильм, надеюсь, выйдет в прокат в начале следующего года».

Также, Филипп Ильенко рассказал, что в следующем году в прокат выйдет первый украинский фильм в жанре фэнтези:

«При поддержке Госкино сейчас снимается 40 полнометражных игровых фильмов, и это также вызов, потому что многие режиссеры впервые снимают полнометражные ленты. Мы надеемся, что в следующем году мы покажем нашим зрителям первый украинский фантастический фильм в стиле фэнтези, а также — фильм ужасов».

Одной из причин появления сравнительно большого количества отечественных фильмов председатель Госкино назвал постоянное и стабильное финансирование отечественного кинематографа:

«Появились достойные деньги. Они начали появляться прозрачно и своевременно, без задержек. Никаких задержек с платежами последние два года не было. Кроме этого, мы начали работать мощно в поле пиара. Думаю, что если будет такая же тенденция, как в этом и в следующем году, еще несколько лет — у нас будет целая киноиндустрия и даже новая украинская киношкола. Также, если мы будем и дальше получать такое большое количество фильмов, придет время говорить и об отечественной кинематографической награде — неком аналоге награды Американской киноакадемии».

Источник: ZIK