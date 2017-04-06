В Украине создан «Нацсовет по вопросам развития науки и технологий», который призван реформировать украинскую науку и интегрировать ее в мировое сообщество

Правительство Украины приняло постановление, которое создает правовую основу для создания и функционирования Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, соответствующее решение было принято на заседании КМУ вчера, 5 апреля 2017 года.

Одними из главных функций Национального совета будет подготовка предложений относительно:

формирования основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности;

развития научной и научно-технической сферы в Украине;

приоритетов такого развития и мер по их реализации;

интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространство с учетом национальных интересов;

систем независимой экспертизы государственных целевых научных и научно-технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных учреждений, присуждения научных степеней и присвоение ученых званий.

Национальный совет также будет заслушивать и оценивать отчеты главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность. На основании этого Нацсовет будет предоставлять Правительству рекомендации относительно формирования государственного бюджета – определение общих объемов финансирования науки и его распределения между базовым и конкурсным финансированием научных исследований. Базовое финансирование будет системным и предоставляться для обеспечения фундаментальных исследований, развития инфраструктуры, а конкурсное – выдаваться под реализацию конкретных проектов или задач.

«Национальный совет будет основным стратегическим органом реформирования сферы науки и инноваций в Украине, который будет возглавлять Премьер-министр по должности. Под его руководством Нацсовет объединит лидеров научного сообщества и представителей всех ключевых игроков на этом поле. Это будет важное изменение в системе управления и финансирования науки в Украине. Мы получим возможность направить научные исследования и разработки и соответствующие средства бюджета на наиболее приоритетные для государства направления», – отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

До полноценного запуска Национального совета осталось сформировать его персональный состав, который будет утверждаться Кабинетом Министров. Нацсовет будет состоять из двух комитетов – Научного и Административного, которые будут иметь одинаковый количественный состав. Состав Научного комитета будет формироваться на конкурсной основе специально созданным согласно европейской практике Идентификационным комитетом по вопросам науки. В его состав вошли 9 ведущих ученых, 3 из которых – представители отечественной науки, 6 – иностранные ученые.

Состав Административного комитета будет формироваться на основании предложений центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, Киевской городской и областных государственных администраций, крупных наукоемких предприятий, научных учреждений и вузов.

«Создание Национального совета по развитию науки и технологий – это решение, которого долго ждало все научное сообщество. Ведь впервые в истории Украины создан орган, который станет не только верховным в сфере общественного контроля научной деятельности, но и платформой для эффективного взаимодействия между учеными, органами исполнительной власти, представителями бизнеса», – подытожила Лилия Гриневич.

Источник: Министерство образования и науки Украины