В Украине создана онлайн-карта с адресами аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства»
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о создании карты с адресами киевских аптек, присоединившихся к программе «Доступные лекарства». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
«Теперь найти аптеку, которая участвует в программе «Доступные лекарства», еще проще — на Google-карте! Пока здесь обозначен Киев, и в ближайшее время мы добавим сюда все аптеки Украины, присоединившиеся к программе», — отметила Супрун.
Ознакомиться с картой и найти ближайшую аптеку можно по следующему адресу.
Источник: «Буквы»
- 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства». Она предусматривает возможность получения лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
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- Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене. Именно такой препарат пациент получит бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата. Пациент сможет обменять рецепт на бесплатные лекарства в любой аптеке, участвующей в программе.
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- Ранее Министерство здравоохранения опубликовало перечень лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению и условия работы программы «Доступные лекарства».