В Украине создана онлайн-карта с адресами аптек, участвующих в программе «Доступные лекарства»

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о создании карты с адресами киевских аптек, присоединившихся к программе «Доступные лекарства». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«Теперь найти аптеку, которая участвует в программе «Доступные лекарства», еще проще — на Google-карте! Пока здесь обозначен Киев, и в ближайшее время мы добавим сюда все аптеки Украины, присоединившиеся к программе», — отметила Супрун.

Ознакомиться с картой и найти ближайшую аптеку можно по следующему адресу.

Источник: «Буквы»