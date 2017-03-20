В Украине старт продаж смартфонов Huawei P10 и P10 Plus намечен на начало апреля

Как сообщил ITC.UA источник, знакомый с планами Huawei, компания в начале апреля начнёт поставки на украинский рынок сразу двух флагманских смартфонов: Huawei P10 и P10 Plus.

Ранее предполагалось, что в Украине в продажу поступит только модель P10, по аналогии с прошлым годом, когда более крупный флагман P9 Plus так и не попал в украинские магазины. Тем не менее, в этом году Huawei привезёт в Украине обе флагманские модели, при этом со старта они будут доступны в черном и синем цвете корпуса, а чуть позже появится версия в зелёном цвете.

К сожалению, пока нет информации о стоимости Huawei P10 и P10 Plus в Украине, она будет финализирована ближе к старту продаж.