В Украине стартовал предзаказ на флагманский смартфон LG G6 по цене 21999 грн

Компания LG Electronics анонсировала старт продаж смартфона LG G6 на международном рынке. В регионах Северной Америки, Азии, Европы, Центральной и Южной Америки новая модель появится в ближайшие несколько недель. Предварительный заказ модели также стартовал и на украинском рынке, стоимость LG G6 в нашей стране составит 21999 грн.

Напомним, что представленный на MWC 2017 смартфон LG G6 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем в компактном корпусе, характерном для 5,2-дюймовых моделей. LG G6 совместим сразу с двумя стандартами HDR – Dolby Vision и HDR 10 – и воспроизводит на дисплее Full Vision любой HDR-контент для мобильных устройств. Необычное для смартфонов соотношение сторон 18:9 позволяет разделить экран на два одинаковых квадрата, что обеспечивает многозадачность устройства.

Модель LG G6 оснащена широкоугольной камерой для селфи и двойной основной камерой. Основная 125-градусная камера позволяет делать четкие панорамные снимки и минимизирует искажения, а 5-мегапиксельная 100-градусная фронтальная камера наверняка понравится любителям групповых селфи-снимков.

LG G6 отличается минималистичным дизайном, а выполненный из метала и стекла корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Кроме того, LG G6 прошел сертификацию независимой компании MET Laboratories согласно военному стандарту MIL-STD 810G. Во время 14-ти тестов смартфон был испытан по следующим параметрам: низкая и высокая температура, влажность, вибрация, облучаемость, низкое давление, защита от песка и пыли, погружение в воду, воздействие резкого изменения температуры, защита от тумана и дождя.

В Украине новый LG G6 можно будет приобрести в магазинах сетей ringoo, Rozetka, АЛЛО, «ТТТ», «МобиМания».

Источник: LG