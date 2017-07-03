В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Motorola Moto E4 по цене 4500 грн
Компания Motorola объявила о старте продаж смартфона Moto E4 в Украине. Модель относится к бюджетному ценовому сегменту, однако может похвастать металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев и неплохими техническими характеристики.
Он работает под управлением новейшей «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat с поддержкой жестов «Moto Действия» и возможностью быстрого просмотра сообщений «Moto Дисплей». Смартфон имеет 2 слота для SIM-карт и отдельный слот для microSD.
Напомним, что смартфон Motorola Moto E4 получил пятидюймовый HD-дисплей с эффектом 2.5D, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с рабочей частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной с возможностью увеличения за счет карт MicroSD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Moto E4 оснащен основной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой с LED-вспышками.
Смартфоны Motorola Moto E4 будут доступны в фирменном интернет-магазине бренда, сети магазинов Lenovo и в авторизованных розничных и онлайн-магазинах. Ориентировочная розничная стоимость смартфона Motorola Moto E4 в Украине составит 4495 грн.
Технические характеристики:
|Moto E4
|Moto E4 Plus
|Размеры, вес
|144,7 х 72,3 х 8,99 мм, 151 г
|155 x 77,5 x 9,55 мм, 198 г
|Процессор
|MediaTek MT6737 (1,3 ГГц)
|MediaTek MT6737 (1,3 ГГц)
|ОС
|Android 7.1.1 Nougat
|Android 7.1.1 Nougat
|Дисплей
|5.0″ HD ([1280×720] / 294 ppi) 2.5D
|5.5″ HD ([1280×720] / 267 ppi) 2.5D
|Встроенная память (ROM)
|16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD
|16/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD
|Оперативная память (RAM)
|2 ГБ
|3 ГБ
|Основная камера
|8 МП с LED-вспышкой
|13 МП с LED-вспышкой
|Фронтальная камера
|5 МП с LED-вспышкой
|5 МП с LED-вспышкой
|Аккумулятор
|2800 мАч
|5000 мАч
|SIM
|Nano-SIM Dual-SIM
|Nano-SIM Dual-SIM
|Bluetooth®
|4.2
|4.2
|Wi-Fi
|802.11b/g/n
|802.11b/g/n
|NFC
|—
|+
|Сканер
|Сканер отпечатков пальцев
|Сканер отпечатков пальцев
Источник: Motorola