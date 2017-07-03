В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Motorola Moto E4 по цене 4500 грн

Компания Motorola объявила о старте продаж смартфона Moto E4 в Украине. Модель относится к бюджетному ценовому сегменту, однако может похвастать металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев и неплохими техническими характеристики.

Он работает под управлением новейшей «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat с поддержкой жестов «Moto Действия» и возможностью быстрого просмотра сообщений «Moto Дисплей». Смартфон имеет 2 слота для SIM-карт и отдельный слот для microSD.

Напомним, что смартфон Motorola Moto E4 получил пятидюймовый HD-дисплей с эффектом 2.5D, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с рабочей частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной с возможностью увеличения за счет карт MicroSD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Moto E4 оснащен основной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой с LED-вспышками.

Смартфоны Motorola Moto E4 будут доступны в фирменном интернет-магазине бренда, сети магазинов Lenovo и в авторизованных розничных и онлайн-магазинах. Ориентировочная розничная стоимость смартфона Motorola Moto E4 в Украине составит 4495 грн.

Технические характеристики:

Moto E4 Moto E4 Plus Размеры, вес 144,7 х 72,3 х 8,99 мм, 151 г 155 x 77,5 x 9,55 мм, 198 г Процессор MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) ОС Android 7.1.1 Nougat Android 7.1.1 Nougat Дисплей 5.0″ HD ([1280×720] / 294 ppi) 2.5D 5.5″ HD ([1280×720] / 267 ppi) 2.5D Встроенная память (ROM) 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD 16/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD Оперативная память (RAM) 2 ГБ 3 ГБ Основная камера 8 МП с LED-вспышкой 13 МП с LED-вспышкой Фронтальная камера 5 МП с LED-вспышкой 5 МП с LED-вспышкой Аккумулятор 2800 мАч 5000 мАч SIM Nano-SIM Dual-SIM Nano-SIM Dual-SIM Bluetooth® 4.2 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n 802.11b/g/n NFC — + Сканер Сканер отпечатков пальцев Сканер отпечатков пальцев

Источник: Motorola