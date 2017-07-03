В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Motorola Moto E4 по цене 4500 грн

В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Motorola Moto E4 по цене 4500 грн

Компания Motorola объявила о старте продаж смартфона Moto E4 в Украине. Модель относится к бюджетному ценовому сегменту, однако может похвастать металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев и неплохими техническими характеристики.

Он работает под управлением новейшей «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat с поддержкой жестов «Moto Действия» и возможностью быстрого просмотра сообщений «Moto Дисплей». Смартфон имеет 2 слота для SIM-карт и отдельный слот для microSD.

Напомним, что смартфон Motorola Moto E4 получил пятидюймовый HD-дисплей с эффектом 2.5D, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с рабочей частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной с возможностью увеличения за счет карт MicroSD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Moto E4 оснащен основной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой с LED-вспышками.

Смартфоны Motorola Moto E4 будут доступны в фирменном интернет-магазине бренда, сети магазинов Lenovo и в авторизованных розничных и онлайн-магазинах. Ориентировочная розничная стоимость смартфона Motorola Moto E4 в Украине составит 4495 грн.

Технические характеристики:

Moto E4Moto E4 Plus
Размеры, вес144,7  х 72,3 х 8,99 мм, 151 г155 x 77,5 x 9,55 мм, 198 г
ПроцессорMediaTek MT6737 (1,3 ГГц)MediaTek MT6737 (1,3 ГГц)
ОСAndroid 7.1.1 NougatAndroid 7.1.1 Nougat
Дисплей5.0″ HD ([1280×720] / 294 ppi) 2.5D5.5″ HD ([1280×720] / 267 ppi) 2.5D
Встроенная память (ROM)16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD16/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD
Оперативная память (RAM)2 ГБ3 ГБ
Основная камера8 МП с LED-вспышкой13 МП с LED-вспышкой
Фронтальная камера5 МП с LED-вспышкой5 МП с LED-вспышкой
Аккумулятор2800 мАч5000 мАч
SIMNano-SIM Dual-SIMNano-SIM Dual-SIM
Bluetooth®4.24.2
Wi-Fi802.11b/g/n802.11b/g/n
NFC+
СканерСканер отпечатков пальцевСканер отпечатков пальцев

Источник: Motorola

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