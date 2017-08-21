В Украине стартовали продажи бюджетного смартфона TP-Link Neffos X1 Lite по цене 2999 грн

Компания TP-Link сообщила о выходе на украинский рынок смартфона Neffos X1 Lite, который представляет собой бюджетную версию старшей модели Neffos X1.

Смартфон TP-Link Neffos X1 Lite сохранил большинство особенностей старшей модели, включая две камеры (основную 13-мегапиксельную и фронтальную 5-мегапиксельную), сканер отпечатков пальцев на задней панели, переключатель, который переводит устройство в беззвучный режим, а также тонкий корпус, толщина которого составляет всего 8,5 мм.

Смартфон оснащен 8-ядерным чипсетом MediaTek MTK MT6750, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карты MircoSD. Кроме этого модель поддерживает одновременную работу с двумя SIM-картами. Дополнительными преимуществами нового смартфона стал более емкий аккумулятор на 2550 мАч (емкость батареи TP-Link Neffos X1 составляет 2250 мАч) и новейшая операционная система Android 7.0, дополненная фирменным интерфейсом NFUI 2.0 (Neffos User Interface).

Отметим, что рекомендованная розничная цена смартфона TP-Link Neffos X1 Lite на украинском рынке составляет 2999 грн.

Источник: TP-Link