В Украине стартовали продажи двухдиапазонного маршрутизатора TP-Link Archer C3150 с поддержкой Wi-Fi 802.11ас MU-MIMO по цене 5555 грн

Компания TP-Link объявила о начале продаж на украинском рынке гигабитного роутера Archer C3150, который отличается поддержкой многопользовательской технологии MU-MIMO. Рекомендуемая розничная цена устройства составит 5555 грн.

Модель TP-Link Archer C3150 представляет собой двухдиапазонный маршрутизатор с поддержкой стандарта 802.11ac, который обеспечивает общую скорость передачи данных до 3150 Мбит/с по каналам 2,4 ГГц и 5 ГГц. Сетевое устройство поддерживает многопользовательскую технологию MU-MIMO, с помощью которой роутер одновременно обрабатывает 4 потока данных. Благодаря поддержке фирменной технологии Smart Connect, маршрутизатор Archer C3150 автоматически выбирает наиболее подходящую частоту для каждого устройства.

Аппаратная платформа на основе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1,4 ГГц и двумя сопроцессорами обеспечивает пользователю достаточно высокую производительность. Четыре внешние антенны с усилителями позволяют получить довольно широкое покрытие Wi-Fi сети. Кроме этого роутер оснащен четырьмя гигабитными портами Ethernet, а также разъемами USB 3.0 и USB 2.0, с помощью которых можно подключить к роутеру внешний жесткий диск или USB-накопитель.

Рекомендованная розничная цена TP-Link Archer C3150 составляет 5555 грн, что делает эту модель одной из наиболее доступных маршрутизаторов с поддержкой технологии MU-MIMO на украинском рынке.

Источник: TP-Link