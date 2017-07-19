В Украине стартовали продажи флагманского смартфона Neffos X1 Max по цене от 6199 грн

Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине своего флагманского смартфона Neffos X1 Max. Новинка отличается тонким металлическим корпусом толщиной всего 7,85 мм со скошенными фасками и переключателем с рифленым покрытием на левой боковой грани для быстрого перевода смартфона в беззвучный режим.

Модель Neffos X1 Max оснащена 5,5-дюймовым Full HD экраном, выполненным по технологии TDDI (touch and display driver integration), что по заявлениям производителя позволило уменьшить его толщину, улучшить качество изображения и обеспечить более высокую точность управления в играх и приложениях. Экран защищен стеклом Gorilla Glass с эффектом 2.5D, а площадь самой матрицы составляет 76% от площади фронтальной панели.

Флагманский смартфон TP-Link построен на восьмиядерном чипсете MediaTek Helio P10 и будет поставляться в двух конфигурациях – с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. В обоих случаях предустановленный объем памяти можно расширить при помощи карты microSD с максимальной емкостью 128 ГБ. Батарея Neffos X1 Max имеет емкость 3000 мАч, она поддерживает быструю зарядку на 50% за 30 минут.

Смартфон Neffos X1 Max оснащен 13 Мп сенсором Sony с задней подсветкой, объективом 5P с диафрагмой f/2.0 и быстрым фазовым автофокусом PDAF. Фронтальная камера на 5 Мп поддерживает фирменный режим улучшения селфи Beautify. Как и в младшей модели Neffos X1, для защиты персональных данных используется биометрический сканер отпечатков пальцев. Работает двухисмная новинка под управлением Android 6.0.

Отметим, что более доступная версия Neffos X1 Max с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти уже доступна в украинских магазинах по рекомендованной розничной цене 6199 грн. Более дорогая конфигурация смартфона появится в Украине в ближайшее время.

Источник: TP-Link