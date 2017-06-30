В Украине стартовали продажи монитора Philips 241B7QUPEB со встроенной док-станцией USB для источников изображения и периферии
Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, объявила о начале продаж нового 24-дюймового монитора 241B7QUPEB B-line со встроенной док-станцией USB, с помощью которой можно подключаться к интернету, источникам изображения, а также периферийным устройствам.
В частности, благодаря встроенному концентратору USB 3.0 и порту Ethernet дисплей позволяет подсоединять ноутбук или телефон и транслировать контент на большой экран. Периферийные устройства – клавиатура, мышь, внешний жесткий диск, камера, USB-накопитель – подключаются к новинке через встроенный USB-концентратор, это решение будет особенно востребовано владельцами ультратонких ноутбуков с малым количеством портов.
Монитор Philips 241B7QUPEB оснащен 24-дюймовой IPS-матрицей с Full HD разрешением (1920×1080 точек) и поддерживает фирменные технологии производителя, включая Philips LowBlue Mode, Flicker-free, SmartImage и другие. Модель также оборудована эргономичной стойкой SmartErgoBase, благодаря которой дисплей можно регулировать по высоте, переводить в портретный режим, наклонять и поворачивать в поисках наиболее удобного положения.
Технические характеристики монитора Philips 241B7QUPEB B-line:
|Тип матрицы ЖК-монитора
|IPS
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|23,8 дюйма / 60,5 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1080 при 60 Гц
|Рабочая область просмотра
|527,0 x 296,5 мм
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В) при C/R > 10
|Яркость
|250 кд/м²
|Количество цветов
|16,7 млн
|Цветовая гамма
|99% sRGB
|Максимальная контрастность
|20 000 000 : 1
|USB-подключение
|Подключение
|Возможности
|Подставка
Отметим, что монитор Philips 241B7QUPEB B-line уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7809 гривен.
Источник: MMD