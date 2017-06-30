В Украине стартовали продажи монитора Philips 241B7QUPEB со встроенной док-станцией USB для источников изображения и периферии

В Украине стартовали продажи монитора Philips 241B7QUPEB со встроенной док-станцией USB для источников изображения и периферии

Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, объявила о начале продаж нового 24-дюймового монитора 241B7QUPEB B-line со встроенной док-станцией USB, с помощью которой можно подключаться к интернету, источникам изображения, а также периферийным устройствам.

111

В частности, благодаря встроенному концентратору USB 3.0 и порту Ethernet дисплей позволяет подсоединять ноутбук или телефон и транслировать контент на большой экран. Периферийные устройства – клавиатура, мышь, внешний жесткий диск, камера, USB-накопитель – подключаются к новинке через встроенный USB-концентратор, это решение будет особенно востребовано владельцами ультратонких ноутбуков с малым количеством портов.

Монитор Philips 241B7QUPEB оснащен 24-дюймовой IPS-матрицей с Full HD разрешением (1920×1080 точек) и поддерживает фирменные технологии производителя, включая Philips LowBlue Mode, Flicker-free, SmartImage и другие. Модель также оборудована эргономичной стойкой SmartErgoBase, благодаря которой дисплей можно регулировать по высоте, переводить в портретный режим, наклонять и поворачивать в поисках наиболее удобного положения.

Технические характеристики монитора Philips 241B7QUPEB B-line:

Тип матрицы ЖК-монитораIPS
Технология подсветкиW-LED
Диагональ экрана23,8 дюйма / 60,5 см
Соотношение сторон16:9
Оптимальное разрешение1920 x 1080 при 60 Гц
Рабочая область просмотра527,0 x 296,5 мм
Углы обзора178° (Г) / 178° (В) при C/R > 10
Яркость250 кд/м²
Количество цветов16,7 млн
Цветовая гамма99% sRGB
Максимальная контрастность20 000 000 : 1
USB-подключение
  • USB: 3 порта USB 3.0
  • Входной сигнал: восходящий порт USB 3.0
  • Аудиовход/аудиовыход: через USB
  • RJ45: через USB
  • Входной разъем микрофона: через USB
  • Выход для наушников: через USB
Подключение
  • Входной сигнал: VGA (аналоговый), восходящий порт USB 3.0
Возможности
  • Встроенные динамики: 2 х 2 Вт
  • Технология SmartImage, индикатор входного сигнала, индикатор питания, меню, индикатор включения/выключения
  • Замок Kensington, крепление VESA (100 x 100 мм)
Подставка
  • Настройка высоты: 150 мм
  • Поворот на шарнире: 90º
  • Разворот: -175/+175º
  • Угол наклона: -5/+30º

Отметим, что монитор Philips 241B7QUPEB B-line уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7809 гривен.

Источник: MMD

Похожие записи