В Украине стартовали продажи монитора Philips 241B7QUPEB со встроенной док-станцией USB для источников изображения и периферии

Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, объявила о начале продаж нового 24-дюймового монитора 241B7QUPEB B-line со встроенной док-станцией USB, с помощью которой можно подключаться к интернету, источникам изображения, а также периферийным устройствам.

В частности, благодаря встроенному концентратору USB 3.0 и порту Ethernet дисплей позволяет подсоединять ноутбук или телефон и транслировать контент на большой экран. Периферийные устройства – клавиатура, мышь, внешний жесткий диск, камера, USB-накопитель – подключаются к новинке через встроенный USB-концентратор, это решение будет особенно востребовано владельцами ультратонких ноутбуков с малым количеством портов.

Монитор Philips 241B7QUPEB оснащен 24-дюймовой IPS-матрицей с Full HD разрешением (1920×1080 точек) и поддерживает фирменные технологии производителя, включая Philips LowBlue Mode, Flicker-free, SmartImage и другие. Модель также оборудована эргономичной стойкой SmartErgoBase, благодаря которой дисплей можно регулировать по высоте, переводить в портретный режим, наклонять и поворачивать в поисках наиболее удобного положения.

Технические характеристики монитора Philips 241B7QUPEB B-line:



Тип матрицы ЖК-монитора IPS Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 23,8 дюйма / 60,5 см Соотношение сторон 16:9 Оптимальное разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц Рабочая область просмотра 527,0 x 296,5 мм Углы обзора 178° (Г) / 178° (В) при C/R > 10 Яркость 250 кд/м² Количество цветов 16,7 млн Цветовая гамма 99% sRGB Максимальная контрастность 20 000 000 : 1 USB-подключение USB: 3 порта USB 3.0

Входной сигнал: восходящий порт USB 3.0

Аудиовход/аудиовыход: через USB

RJ45: через USB

Входной разъем микрофона: через USB

Выход для наушников: через USB Подключение Входной сигнал: VGA (аналоговый), восходящий порт USB 3.0 Возможности Встроенные динамики: 2 х 2 Вт

Технология SmartImage, индикатор входного сигнала, индикатор питания, меню, индикатор включения/выключения

Замок Kensington, крепление VESA (100 x 100 мм) Подставка Настройка высоты: 150 мм

Поворот на шарнире: 90º

Разворот: -175/+175º

Угол наклона: -5/+30º

Отметим, что монитор Philips 241B7QUPEB B-line уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7809 гривен.

Источник: MMD