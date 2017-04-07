В Украине стартовали продажи SSD-накопителей Transcend SSD230S емкостью 256 и 512 ГБ по цене 3200 и 6000 грн соответственно

Компания Transcend объявила о начале продаж в Украине линейки 2,5-дюймовых SSD-накопителей SSD230S емкостью 256 и 512 ГБ. Твердотельные накопители Transcend SSD230 с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с созданы на базе технологии 3D-NAND, которая позволяет размещать ячейки памяти в несколько слоев. Толщина алюминиевого корпуса составляет всего 7 мм, а вес — 63 г, что позволяет устанавливать их не только в классические ПК, но и в ультратонкие ноутбуки.

Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и применению технологии SLC-кэширования, накопители SSD230 осуществляют последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 560 МБ/с и 520 МБ/с соответственно. Эти накопители также поддерживают технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check) и ECC, которые обеспечивают надежность хранения и передачи данных.

Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope обеспечивает мониторинг параметров накопителя, с его помощью можно уточнить статусы S.M.A.R.T. и Health Indicator, включить функцию TRIM, провести диагностическое сканирование, надежно удалить данные, клонировать систему или обновить прошивку.

Накопители Transcend SSD230S с трехлетней ограниченной гарантией от производителя уже доступны для покупки в украинских магазинах, их розничная стоимость составляет порядка 3200 и 6000 гривен за модели объёмом 256 и 512 ГБ соответственно.

Источник: Transcend