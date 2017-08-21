В Украине стартуют продажи компактной геймерской клавиатуры HyperX Alloy FPS Pro по цене 2499 грн

В Украине стартуют продажи компактной геймерской клавиатуры HyperX Alloy FPS Pro на основе механических переключателей Cherry MX Red. Как и предшествующие модели линейки FPS, новая модель разработана специально для игры в шутеры от первого лица и учитывает все специфические потребности профессиональных геймеров и энтузиастов игр этого жанра.

В частности, Alloy FPS Pro, сохраняя стандартное расположение и размер клавиш основного блока, имеет предельно компактные размеры, позволяющие освободить дополнительное пространство для активного движения мышью. Основание клавиатуры выполнено в виде сплошной стальной пластины, что обеспечивает надежность конструкции.

При этом, высокая точность срабатывания всех 87 клавиш достигается применением тихих механических переключателей Cherry MX Red с линейной характеристикой и усилием нажатия 0.45 Н. Реализованная в переключателях технология Cherry Gold Crosspoint и самоочищающиеся контакты из золота снижают восприимчивость клавиатуры к воздействию пыли и грязи. Гарантированный срок службы изготовленных в Германии переключателей составляет 50 миллионов нажатий каждой клавиши без потери качества или отзывчивости.

Новая клавиатура снабжена всеми необходимыми для игр класса FPS расширениями: игровым режимом, блокирующим сигнал от нажатия кнопки Win, комбинациями клавиш для управления медиа, а также полнофункциональными Anti-Ghosting и N-Key Rollover, гарантирующими точную и полную регистрацию всех нажатий вне зависимости от того, сколько клавиш нажато одновременно (частота опроса 1000 Гц).

Красная подсветка клавиш в фирменном стиле HyperX поддерживает пять уровней яркости свечения и шесть световых эффектов, четыре из которых — динамические. Для облегчения транспортировки клавиатуры, её оплетенный кабель с mini-USB-разъемом является съемным.

Специально для украинских геймеров, компания-производитель предлагает и бесплатную опцию гравировки на стандартной кириллической раскладке недостающих букв национального алфавита. Для этого достаточно обратиться с запросом в Службу клиентской поддержки Kingston Technology, отправив email на адрес ua_support@kingston.com.

Новая игровая клавиатура HyperX Alloy FPS Pro, HX-KB4RD1-RU/R1, будет доступна в Украине с 28 августа, эксклюзивно в магазинах партнеров HyperX — «Розетка», «3она51» и «MOYO». Рекомендуемая розничная цена клавиатуры составит- 2499 грн, при этом она обеспечена 2-летней гарантией и технической поддержкой производителя.

Источник: HyperX