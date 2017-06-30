В Украине стартуют продажи ноутбука Lenovo IdeaPad 520 по цене от 25 555 грн

Компания Lenovo представила в Украине ноутбук IdeaPad 520, выполненный в минималистическом дизайне. В устройстве применяются новый дизайн шасси со скошенными углами, металлические поверхности, а также более узкая рамка дисплея.

Новинка оснащена 15,6-дюймовым IPS дисплеем с антибликовым покрытием, доступным с HD (1366×768 точек) или Full HD (1920×1080 точек) разрешением. Конфигурация может включать процессор Intel Core 7-го поколения вплоть до модели Intel Core i7, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью до 256 ГБ и жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. В дополнение к интегрированному в процессор GPU может предлагаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 940MX. В устройстве интегрированы акустическая система на базе динамиков Harman с технологией Dolby Audio и тачпад Precision Touchpad от Microsoft с поддержкой мультитач-жестов. Дополнительно сообщается о наличии двух портов USB 3.0, одного порта USB-Type C, видеовыхода HDMI и кард-ридера 4-в-1. Комплектный аккумулятор обеспечивает до 5 часов работы в автономном режиме. В качестве операционной системы используется версия Windows 10 Home.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 520 уже поступил в продажу на украинском рынке по цене от 25 555 грн. Устройство доступно в трёх цветах: металлический серый, золотистый и бронзовый.