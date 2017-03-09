В Украине стартуют продажи смартфона Neffos X1 по цене от 6599 грн

Сегодня, 9 марта 2017 года, компания TP-Link официально объявила о начале продаж на украинском рынке Android-смартфона Neffos Х1, который был представлен прошлой осенью на выставке IFA 2016. К основным преимуществам новинки производитель относит тонкий цельнометаллический корпус, производительную аппаратную платформу и качественную 13 Мп камеру от Sony.

Смартфон Neffos X1 оснащается 5-дюймовой IPS-матрицей с HD-разрешением, защищенной стеклом Corning Gorilla Glass. Для защиты личной информации используется биометрический сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона, который распознает отпечаток владельца всего за 0,2 с.

Еще одной особенностью смартфона выступает 13-мегапиксельная камера Sony с двухцветной вспышкой, объективом 5P и быстрым автофокусом PDAF (автофокус с определением фазы), который срабатывает всего за 0,2 секунды. Для получения селфи модель комплектуется 5-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией улучшения изображения.

Смартфон Neffos X1 будет поставляться в двух конфигурациях: с 8-ядерным чипсетом MediaTek Helio P10, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, а также с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Объем памяти может быть расширен при помощи карты MicroSD с максимальным объемом 128 ГБ. Емкость аккумулятора Neffos X1 составляет 2250 мАч, а работает смартфон под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

В Украине рекомендованная розничная цена более доступной (2/16 ГБ) версии смартфона Neffos X1 составит 6599 грн, а более дорогой (3/32 ГБ) — 7599 грн.

Источник: Neffos