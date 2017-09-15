В Украине успешно испытали беспилотник ударного действия «Сокол», созданный Черниговским заводом радиоприборов совместно с польскими партнерами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об успешных испытаниях отечественного беспилотника ударного действия «Сокол», которые прошли вчера на полигоне Гончаровское Черниговской области. Он напомнил, что производство качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения было в перечне задач, которые СНБО в свое время поставил перед оборонно-промышленным комплексом Украины.

Испытанный разведывательно-ударный комплекс «Сокол» состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, благодаря чему способен находить и поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия. Данный беспилотый комплекс является продуктом кооперации украинского предприятия «ЧеЗаРа» (Черниговский завод радиоприборов) с польскими партнерами.

«Несмотря на сложные метеоусловия — порывы ветра достигали 14-17 метров в секунду — практически все задачи, которые были поставлены выполнены, а цели — поражены. Испытания прошли успешно продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг — поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», — отметил Александр Турчинов.

После совещания с представителями производителей техники и военными Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками.

Напомним, что недавно «Укроборонпром» совместно с польской компанией «Bumar-Labedy» разработал танк PT-17, который является глубокой модернизацией модели Т-72 по стандартам НАТО, а также подробно рассказал о новейших образцах техники и вооружения, созданных в Украине за последние три года.

Источник: СНБО