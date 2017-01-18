В Украине впервые родился ребёнок от трёх родителей

В Украине впервые в мире родился ребёнок от трёх родителей, зачатый при помощи ЭКО методом пронуклеарного переноса

Украинским докторам удалось подарить радость материнства бесплодной паре, используя новый метод экстракорпорального оплодотворения с участием трёх лиц. Впервые в Украине удалось не только провести процедуру оплодотворения методом пронуклеарного переноса, но и дождаться рождения ребёнка.

Зачатый таким способом ребёнок родился 5 января 2017 года и стал вторым в мире ребёнком от трёх родителей. Первый такой ребёнок родился в прошлом году в Мексике. Несмотря на общую схожесть – использование половых клеток трёх различных людей для формирования зародыша – в этих двух случаях применялись различные методики оплодотворения. Рождение ребёнка после использования метода пронуклеарного переноса зафиксировано впервые в мире

Киевская команда докторов оплодотворила яйцеклетку 34-летней женщины спермой её партнёра. Затем ядро с генетическим материалом перенесли в донорскую яйцеклетку. Таким образом, ребёнок несёт гены своих родителей (около 25 тыс. генов) и небольшое количество цитоплазнических ДНК второй женщины (37 генов).

Подобная методика ЭКО позволяет родить здорового ребёнка тем женщинам, которые страдают митохондриальными заболеваниями. При естественной беременности у таких женщин с высокой долей вероятности рождаются дети с генетическими нарушениями, что может проявляться в умственных недостатках, нервно-психических расстройствах, кардиомиопатии, нарушениях зрения. При искусственном оплодотворении используется объединение яйцеклеток женщины с митохондриальными заболеваниями и донорских клеток от здоровой женщины.

Однако киевская клиника «Надия» использовала данный метод для бесплодной пары, а не для пациентки с митохондриальными заболеваниями. Пациентка страдала бесплодием более 15 лет и пыталась забеременеть при помощи ЭКО в различных клиниках, в том числе и зарубежных. Однако обычные методы ЭКО ей не помогали, так как эмбрионы останавливали свое развитие на ранних этапах. Метод пронуклеарного переноса помог устранить проблему.

Также сообщается, что в марте ожидаются роды у ещё одной пациентки, которая прошла через аналогичную процедуру экстракорпорального оплодотворения методом пронуклеарного переноса.

Добавим, подобная практика искусственного оплодотворения с участием трёх родителей не везде одобрена. Во многих странах всё ещё продолжаются дебаты относительно этичности подобной процедуры. Некоторые специалисты высказывают опасения в связи с тем, что метод пронуклеарного переноса является экспериментальным и не был должным образом оценен или научно одобрен.

Источник: BBC, «Надия«