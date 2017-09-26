В Украине впервые в мире оформили сделку купли-продажи квартиры посредством умного контракта на блокчейн-платформе Ethereum

Bitcoin и другие криптовалюты пока не имеют в Украине статус законного платежного средства, да и не похоже, что финансовые регуляторы примут обещанное решение до конца текущего месяца. Но это не помешало стартапу Propy провести трансатлантическую сделку с недвижимостью со смарт-контрактом Ethereum. Это первая подобная сделка по продаже объекта недвижимости в Украине. Подробности на своей страничке в Facebook рассказал советник главы Государственного агентства Украины по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко.

Объектом недвижимости в данном случае выступила киевская квартира, принадлежащая «инновационному магнату недвижимости» Марку Гинзбургу. Покупателем названа некая американская компания. Упомянутый стартап Propy предоставил соответствующие услуги и платформу для проведения сделки.

По словам Ярмоленко, адрес смарт-контракта был указан в договоре, внесенном «напрямую в реестр недвижимости и в блокчейн Ethereum».

Отметим, что сфера применения эфира, в отличие от других криптовалют, не ограничена одними только платежами. И регистрации сделок с активами при помощи умных контрактов – это как раз то для чего, собственно, в числе остального, создавалась эта криптовалюта.

«На наших глазах творится история!… Собственник криптовалюты при этом американская компания, платформа сделки — стартап Propy из Кремниевой долины, объект недвижимости — в Киеве, хозяин квартиры Марк Гинзбург — в Нью-Йорке, представители компании покупателя и самого продавца (по доверенности) — в Киеве. Вот это называю сплавом глобализации и блокчейна!… Сегодняшняя сделка — это настоящая революция на рынке мировой недвижимости , и я очень рад, что Украина — первая страна, где мы провели эту сделку», — пишет Ярмоленко.

Глава eGOV Агентства также пообещал вскоре удивить еще одной новостью, связанной с Propy.

В компании Propy заявляют, что умные контракты на основе Ethereum совместимы с законодательством США, а приложение DApp Propy позволит юридически подтверждать сделки с недвижимостью покупателям из Китая, Канады, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран.

Источник: anycoin