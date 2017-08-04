В Украине выпустили новые троллейбусы «Дніпро Т-203» с запасом автономного хода до 15-20 км

В Днепре, на «Южмаше» изготовили первую партию низкопольных троллейбусов «Дніпро Т-203». Отличительной особенность машин является запас автономного хода до 15-20 км, который обеспечивают литий-ионные батареи GMI ёмкостью 100 кВтч. Время зарядки от контактной сети – до 40 минут. Масса секции АКБ из 160 батарей – 576 кг.

Новые троллейбусы куплены для Днепра за 15,7 млн грн. и будут работать на новом, только что открытом мэром маршруте №14: ул. Глинки – жилмассив Солнечный.

«Дніпро Т-203» идентичен минскому троллейбусу МАЗ-ЭТОН Т-203. Машина имеет длину 12,2 м, ширину 2,5 м и высоту 3,5 м. Пассажировместимость — до 107 человек. Мест для сидения – 31. Имеется откидная аппарель и место в салоне для перевозки инвалидных колясок. В салоне есть кондиционер.

Троллейбус оснащен тяговым электромотором мощностью 180 кВт. Максимальная скорость движения составляет 65 км/ч.

Источник: Autocentre.ua