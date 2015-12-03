В Украине запускают бесплатные курсы по программированию от Стэнфорда, Гарварда и MIT

Фонд BrainBasket при поддержке правительства и IT-компаний анонсировал всеукраинскую образовательную программу Technology Nation. На базе государственных библиотек в 22 областных центрах страны запустят бесплатные курсы по основам программирования. Курсы разработаны по программам лучших технологических университетов мира, таких как Стэнфорд, Гарвард, MIT.

Программа ориентирована на украинцев, которые хотят перепрофилироваться в IТ-сферу. Это люди от 22 до 40 лет, так называемые «свичеры». Студенты будут изучать основы самых востребованных на сегодня языков программирования, таких как Java, C++, Ruby и др., и получат базис для дальнейшего обучения и трудоустройства в IТ-сфере, обещают в BrainBasket. Уже запущены две пилотные группы на курс Harvard Computer Science 50. Также вскоре планируется набор в пилотные группы на курсы MIT и Stanford University.

В группы будут набирать до 15 человек, преимущество отдадут жителям регионов, у которых есть маленькие дети. Первая волна стартует 3 марта. Заявку можно подать уже сегодня на сайте BrainBasket. Обучение будет проходить в смешанном формате: студенты самостоятельно работают с лекционным материалом, который доступен онлайн, и посещают практические занятия под руководством менторов. Все материалы будут доступны частично на украинском, а частично на английском языках.

Курс длится три месяца (150 часов). В нем предусмотрено 9 лабораторных работ в физических хабах на базе библиотек. Практические занятия будут проводиться в вечернее время. Физические занятия необходимы для того, чтобы закрепить полученные онлайн знания и лучше мотивировать студентов. Поскольку по статистике только 1,5% доучиваются до конца на таких онлайн ресурсах, как Coursera, Udacity и других.

Уже в первый день после открытия регистрации в BrainBasket ожидают получить до 5000 заявок, однако в первой волне смогут обучиться не более 330 человек. Если первая волна в 22-х хабах пройдет успешно, уже в мае фонд начнет дальнейшее развертывание программы Technology Nation. Всего до конца 2016 года планируется запустить 100 хабов на базе библиотек и обучить программированию несколько десятков тысяч людей.

В BrainBasket рассчитывают привлечь в программу более 100 тыс человек за три года, однако не питают надежд, что все студенты станут айтишниками.

«Из более 100 000 людей, по нашим расчетам, через хабы захочет учиться примерно половина, то есть 60 000. Но будем реалистами, из них только 10000-15000 пройдут программу до конца и будут реально кодить», — пояснил глава BrainBasket Владимир Люлька.

Программу поддержали Администрация президента Украины, производитель украинских компьютеров и смартфонов — компания «Навигатор», компания Microsoft Ukraine и общественная организация «Окно возможностей».

Замглавы администрации президента по реформам Дмитрий Шимкив подчеркнул, что отрасль до сих пор остро нуждается в квалифицированных разработчиках.

«Украина входит в топ-10 стран, которые выпускают больше всего специалистов технических специальностей. При этом дефицит IT-специалистов в ЕС составляет 900 000 человек», — заявил он.

Чем больше кадров будет появляться в Украине, тем больше IT-компаний будут заходить на наш рынок, уверены в BrainBasket.

«Многие из наших айтишников выезжают за рубеж. Только после Майдана из Украины уехало более 5000 разработчиков. Мы хотим остановить этот отток», — пояснил Люлька.

Напомним, на Prometheus также запускают онлайн-курс Гарварда «Основы программирования». Последние два месяца команда вела переговоры с фондом BrainBasket об участии в проекте.

«Но они выдвинули такие условия, что мы вынуждены были отказаться, чтобы не нарушать обязательств перед пользователями», — говорит Иван Примаченко, сооснователь платформы.

Источник: AIN