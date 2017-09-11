В Украине запустилась поисковая система Swisscows с серверами в Швейцарии, анонимным семантическим поиском и блокировкой насилия и порнографии

В Украине появилась новая поисковая система Swisscows, основанная на семантическом поиске, которую разработчики позиционируют как альтернативу Google и Yandex. Поисковая система Swisscows разработана с применением инновационных алгоритмов и поддерживает поиск на 33 языках, кроме того, система предоставляет возможность поиска изображений и видео.

По словам основателя компании Андреаса Вибе, сотрудничество с Украиной крайне важно для компании, учитывая тот факт, что на украинском рынке очень много высококвалифицированных IT-специалистов. Hulbee AG имеет долгосрочные планы по развитию в Украине, при этом на данный момент большая группа украинских IT-специалистов уже работает в компании.

Одним из приоритетов поисковой системы Swisscows является защита конфиденциальности пользователей. Поэтому она не собирает, не анализирует и не хранит персональные данные, предоставляя, таким образом, 100% анонимный поиск. Единственная информация, которую сохраняет Swisscows — это количество поисковых запросов, ежедневно вводимых в поисковую строку, для измерения общего трафика (в данный момент эта цифра достигает 20 миллионов показов страниц в месяц). Кроме того, Swisscows препятствует распространению порнографии и материалов, пропагандирующих насилие.

Поисковая система Swisscows основана на распознавании семантической информации и предлагает пользователям интуитивную помощь в поиске результатов. Она пытается понять, что именно имел в виду пользователь, вводя то или иное слово в поисковую строку, и предлагает различные уточняющие варианты запроса, чтобы сузить область поиска и повысить качество выдачи. Например, если если ввести слово “мышь”, то поисковик попросит уточнить подразумевается ли “компьютерная мышь”, либо же речь идет о “животном”. Или, например, по запросу “греческий” он попытается выяснить, имеется ли в виду “греческая мифология”.

“Представьте, что пользователю необходима информация о греческой мифологии, но слово “мифология” он забыл ввести, – отмечает Андреас Вибе. – В случае с Google ему, в первую очередь, будет выдана информация о политической ситуации в Греции, а чтобы дойти до результатов с мифологией, придется потратить минут 30. Наша же система сразу поможет найти то, что ему нужно”.

Заботясь о безопасности персональных данных пользователей, Hulbee разместили свои дата-центры в Швейцарии, при этом компания не использует сторонние облачные сервисы. На данный момент собственными дата-центрами владеют только такие гиганты Google, Bing и Yahoo. Наличие собственных вычислительных мощностей дает преимущество на рынке, так как компания подчиняется исключительно швейцарскому законодательству и защищена от обязательств передавать персональные данные пользователей властям США и Европейского Союза.

Отметим, что компания Hulbee ведет разработку не только в области интернет-поиска, но также предлагает решения для малого и крупного бизнеса. Одним из таких решений является поисковая система Hulbee Enterprise Search, которая предназначена для поиска документов внутри компании. Система предусматривает возможность установки на серверах клиента, обеспечивая, таким образом, безопасность и сохранность коммерческой информации. Компания постоянно расширяет круг партнеров, которые помогут продвигать швейцарские продукты на украинском рынке.

Источник: Swisscows