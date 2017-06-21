В Украине запустили бесплатную онлайн-базу Pra.in.ua для исследования родословной, которая охватывает 2,5 млн человек, родившихся между 1650 и 1920 годами

Сегодня, 20 июня 2017 года, заработала в свободном доступе крупнейшая онлайн-база жителей территории Украины (Pra.in.ua), родившихся в период между 1650 и 1920 годами. Сайт позволяет не только уточнить данные о своих родственниках, но и дает возможность построить генеалогическое дерево своей семьи.

По состоянию на июнь 2017 года база проекта насчитывает 2,5 млн человек, при этом план развития проекта предусматривает, что к началу 2018 года, года она вырастет до 3 млн человек, а в 2019 году достигнет 4 млн человек. Доступ к базе является бесплатным, а все затраты на создание портала, его администрирование, техническую поддержку, развитие, работы по индексации документов и наполнению базы данных осуществляются исключительно за счет пожертвований со стороны пользователей сайта.

Поиск можно осуществлять по фамилии имени, при этом также отмечая диапазон дат рождения и смерти лиц. Второй способ поиска — по географическому принципу, что удобно, когда человек знает только местность, где жили его давние родственники. Таким образом пользователь может просмотреть существующие списки жителей того или иного населенного пункта.

На сайте есть возможность зарегистрироваться и создать собственный профиль, после чего пользователь сможет сформировать собственное родовое дерево. Предусмотрена возможность отображать свою родословную на карте, а также подключать разнообразную статистику для ее анализа.

«Обычно, человек, который создал дерево на одном из сайтов, уже к нему не возвращается, оно там просто «висит». Ключевое отличие нашего ресурса — семейное древо создает не в пустом пространстве, а в интегрированном с базой данных. Если будет появляться новая информация, пользователь будет иметь возможность расширять свое семейное дерево. Есть возможность визуализации семейного дерева на карте с обозначением зон, где была наибольшая концентрация родственников. Также, через личный кабинет пользователя будет возможность добавлять документы в своей семейной генеалогии» — рассказал руководитель проекта Игорь Гошовский.

По его словам, основное преимущество ресурса состоит в том, что там содержится хорошо проработанный, отфильтрованный контент о жителях Украины, а это — не только украинцы, но и евреи, поляки и представители других национальностей, жившие на территории Украины в период 1650-1920 годов.

Разработанная программистами сайта система «pra analytics» ежедневно сопоставляет обновления базы проекта по родословной пользователей и в случае нахождения потенциальных совпадений сообщает им об этом (данный функционал пока в разработке, он должен заработать в июле 2017 года).

Отметим, что база данных Pra.in.ua наполнялась из следующих источников:

Метрические книги и Исповедальные росписи, как православные, так и католические, а также чешских и немецких колонистов (работы продолжаются)

Списки избирателей в Сейм по западноукраинским областям (обработано три гмины, в планах разработать все).

Присяжные списки жителей Подолья и Волыни 1793 года

Присяжные списки 1654 года (работы продолжаются)

Списки потерь воинов Австро-Венгерской Армии из Галичины (обработано частично, работы продолжаются)

Списки воинов Российской армии мировой войны (обработано частично, работы продолжаются)

Списки воинов Красной армии, редакции 1926 года

Списки воинов Советско-Финской войны с Украиной

Епархиальные ведомости Волынской и Подольской губернии, а также «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии»

Воеводские вестники (Волынский, Львовский, Тернопольский, Станиславский)

Узники концлагерей (Талергоф, советские пленные, Береза ​​Картузская т.д.)

Списки репрессированных (обработано частично, работы продолжаются)

Адресные книги городов конца. XIX — нач. XX века (обработано частично, работы продолжаются)

Адресные и Памятные книги губерний, которые охватывали территорию современной Украины (обработано частично, работы продолжаются)

Данные, внесенные пользователями сайта и волонтерами

Перепись населения Киевской губернии 1897 (в планах начать в ближайшее время)

Румянцевское описание Малороссии (в планах начать в ближайшее время)

Ближайшие две недели сайт Pra.in.ua будет работать в режиме бета-тестирования, поэтому возможны технические сбои, а посетителей просят сообщать о выявленных недостатках и пожеланиях по улучшению его работы на почту, указанную в разделе контакты (support@runsite.com.ua). В течение следующих нескольких месяцев разработчики обещают ввести на сайте обмен сообщениями и выложить версию базы данных на латинице.

Источник: Pra.in.ua