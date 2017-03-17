В Украине запустили мобильные сервисные центры МВД, которые будут выезжать для оказания услуг в отдаленные населенные пункты страны

В Украине запустили передвижные сервисные центры МВД на базе микроавтобусов Renault, которые будут выезжать по графику в отдаленные населенные пункты и предоставлять гражданам самые популярные услуги СЦ: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

По словам Арсена Авакова, с сегодняшнего дня первые 20 мобильных сервисных центров МВД разъехались по стране и будут предоставлять услуги в тех населенных пунктах, где нет стационарных центров.

«Сегодня мы представили следующий шаг реформы. Запуск работы мобильных сервисных центров МВД – это вызов государственному сервису и требование времени, ведь наша цель – сделать государственный сервис доступным в каждом уголке страны. Надеемся на сотрудничество в каждом регионе», – отметил министр внутренних дел.

Посмотреть график курсирования, время приема мобильных сервисных центров МВД и интерактивную карту маршрутов можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Мобильные СЦ».

«Это впервые, когда не граждане должны ехать за получением государственных услуг, а государственный сервис приедет к гражданам. Работать центры будут по запросам от местных органов исполнительной власти, а заявку для работы можно подать в Региональный сервисный центр МВД в области. Граждане с легкостью найдут информацию о нужных документах и ​​график работы МСЦ МВД на сайте», – сообщил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что в Украине уже работают 15 новых сервисных центров МВД, до конца года будут обновлены 50 центров по всей Украине. Центры оснащены электронными очередями, удобными информационными системами, планшетами для оценки качества обслуживания.

На официальном сайте СЦ можно посмотреть загруженность центров с помощью камер видеонаблюдения, а обслуживают граждан специально подготовленные клиентоориентированные работники фронт-офисов.

Источник: МВД Украины