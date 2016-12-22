В Украине запустился образовательный онлайн-проект для детей и школьников Learning.ua

Украинские разработчики запустили онлайн-проект «детского университета» Learning.ua, в котором собраны интерактивные задания по математике, украинскому языку, чтению, а также интересные задачи и игры для малышей и школьников. Ну, а чтобы успехи маленьких учеников не остались незамеченными, они будут поощряться специальными наградами и сертификатами.

Создатели данного онлайн-проекта разработали образовательные программы, основываясь на учебных программах с углубленным изучением предметов по новым Государственным стандартам базового и полного общего среднего образования Министерства образования и науки Украины, а также в соответствии с международными стандартами образования Common Core. Таким образом ученики смогут рассчитывать на высокий уровень знаний, достаточный для успешной сдачи ВНО, а также поступления в украинские или зарубежные университеты.

Основная цель данного онлайн-проекта заключается в создании связи между учителями и учениками, родителями и детьми, а также в том, чтобы помочь детям понять те темы, которые являются наиболее сложными, научить их тем навыкам, которые они будут использовать не только на экзаменах, но и в повседневной жизни.

«Наша миссия — изменить устаревшую систему образования на современную, которая идет в ногу со временем. Мы хотим раскрыть детям другую сторону обучения. Шпаргалки, чернильные ручки и диктанты остались позади. Сейчас — время для интерактивного обучения, которое активизирует естественную любознательность и поддерживает уверенность ребенка в своих силах и успехах.» — отметили в Learning.ua.

Наполнение сайта Learning.ua будет происходить постепенно, от уровня малышей и дошкольников до 11 класса общеобразовательной школы. Ядром учебного процесса будут выступать математика, чтение и украинский язык — именно эти предметы будут представлены на сайте в первую очередь. Также ученикам будет предоставлена возможность закрепить знания по основным предметам гуманитарного, естественнонаучного и технического направлений.

На данный момент запущен только уровень «Малыши» для детей 3-4 лет, при этом пока там появились только задания по математике. Чуть позже разработчики добавят чтение и украинский язык, а затем запустят уровень «Дошкольники» для детей 4-6 лет. В целом же создатели сайта планируют охватить своими программами все возрасты от малышей (3-4 года) до 11-классников (16-17 лет), выкладывая примерно по одному предмету для одного возраста раз в месяц.

Отметим, что кроме веб-версии, ученикам детского университета Learning.ua вскоре будут доступны мобильные приложения для iOS и Android, на данный момент разработчики проводят их тестирование.

Источник: Learning.ua