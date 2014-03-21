В Украине запустят социальную сеть WEUA в противовес «Вконтакте» и «Одноклассникам»

В скором времени в Украине появится собственная социальная сеть WEUA. Команда, работающая над ее созданием, призывает бойкотировать российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а в качестве альтернативы им предлагает использовать WEUA.

Пока что на сайте WEUA.info идет обратный отсчет до запуска социальной сети, который должен состояться через 10 дней. В презентации разработчики рассказывают о некоторых функциях и возможностях WEUA. Пользователи смогут загружать фотографии и видеоролики, просматривать контент других пользователей, оставлять комментарии.

Также можно обмениваться сообщениями с друзьями, создавать сообщества, слушать музыку в онлайн режиме. Пользователям WEUA предлагается возможность размещать сообщения, создавать аватары и даже свою автобиографию из фотографий.