В Украине заработал сервис по поиску авиабилетов «Google Авиабилеты» (Google Flights)

Сегодня, 6 сентября 2017 года, в Украине заработал сервис «Google Авиабилеты» (Google Flights), который позволит украинским пользователям легче находить, сравнивать и заказывать авиабилеты через. Сервис доступен по ссылке google.com.ua/flights.

К примеру, если планируется перелет из Киева в Лондон, и у пассажира нет особых предпочтений (какой авиакомпанией лететь, привязка к конкретной дате), то сервис «Google Авиабилеты» может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько.

В сервисе также есть возможность отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс, и система будет сообщать о всех изменениях цены в Google Ассистенте и по электронной почте.

«Независимо от того, собираетесь ли вы в путешествие мечты или короткую деловую поездку, наша цель – помочь вам найти лучший вариант рейса, чтобы вы могли планировать, заказывать и отправляться в поездку всего за пару кликов. Используйте полет вашей фантазии – посетите google.com.ua/flights, чтобы спланировать свой следующий отпуск!» — отметили в Google Украина.

Функция “Обзор” позволяет получить варианты популярных мест для посещения, указав месяц, когда турист хочет отправиться путешествовать, продолжительность поездки и тип отпуска.

Например, так можно искать рейсы в декабре в течение недели в тропической зоне, например, на Канарских островах. Достаточно выбрать место, которое интересует, после чего «Google Авиабилеты» предложит лучшие рейсы в данном направлении на основе критериев удобства и цены.

Напомним, что недавно Google выпустила обновление для сервиса Google Flights, которое позволит экономить деньги путешественникам при осуществлении авиаперелётов.

Источник: Google Авиабилеты