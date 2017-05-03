В Украину доставили первую партию гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции

В Украину доставили первую партию полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi Оutlander PHEV, в данный момент они проходят таможенные процедуры, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Вторая партия гибридов прибудет в нашу страну через 3-4 месяца.

Отметим, что кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV был представлен в 2012 году на автосалоне в Женеве, а его гибридный вариант – в том же году в Париже. Гибридный Outlander сочетает в себе бензиновый и два электромотора (современная технология электрокара i-MiEV) с приводом на все четыре колеса и возможностью работать только на электрическом приводе.

Двигатель внутреннего сгорания подключается к вращению передних колес с помощью бесступенчатого редуктора, передаточное число которого соответствует приблизительно пятой-шестой передаче обычных КПП, поэтому в работу он вступает только на высокой скорости. Все остальное время Outlander PHEV работает от электротяги – в днище внедорожника спрятана состоящая из 80 ячеек тяговая батарея емкостью 12 кВт/час.

Автономный пробег только на электрической батарее составляет 52 км на скорости до 120 км/ч, общий запас хода 897 км. Расход топлива составляет – 1,9 л на 100 км. И при этом выбросы СО2 сокращены в несколько раз и составляют от 44 г/км. Полная зарядка батареи от сети с напряжением 220 В и силой тока 10 ампер занимает всего 4 часа. Быстрая подзарядка (30 мин для достижения уровня заряда 80% — стандарт CHAdeMO). Кроме того, предусмотрена подзарядка в движении при последовательном и параллельном гибридном режиме, подзарядка с помощью рекуперативного торможения и автономная подзарядка с помощью бензинового двигателя при отсутствии источника питания.

«Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 124,6 млн гривен», — отметил министр внутренних дел Украины.

Напомним, что в рамках проекта целевых экологических инвестиций «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)» Национальная полиция Украина получит 651 современный гибридный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. Благодаря замене удастся сэкономить только на горюче-смазочных материалах и топливе около 333,9 млн гривен в год, также удастся в шесть раз сниэить выброс парниковых газов.

Источник: МВД Украины