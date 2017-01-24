В Україні з 28 по 30 січня пройде Вікімарафон, присвячений 13-річчю української Вікіпедії

У наступний понеділок, 30 січня 2017 року, українська Вікіпедія святкуватиме 13-річчя від часу створення першої статті. З цієї нагоди «Вікімедіа Україна» оголошує про проведення Вікімарафону з написання нових статей до української Вікіпедії, який триватиме 28, 29 та 30 січня 2017 року.

До участі запрошуються всі без винятку: необхідно лише написати нову статтю на будь-яку тему. Новачки можуть знайти на сторінці Вікімарафону пояснення ключових засад енциклопедії та скористатися «Майстром написання статей». Статті мають відповідати критеріям значимості, бути нейтрально написаними на підставі авторитетних джерел та посилатись на них, не порушувати авторського права.

«Привітай улюблену Вікіпедію — напиши в ній статтю! Якби кожен читач Вікіпедії написав бодай одну корисну статтю, ми б мали понад 1 млн корисних статей вже сьогодні. З думкою про це ми закликаємо проявити солідарність і долучитись до днів спільного написання статей в Українську Вікіпедію.»

Для тих, хто не може визначитися чи знайти тему для статті, у Вікіпедії укладено спеціальні списки «червоних посилань» – статей, яких поки що бракує в онлайн-енциклопедії. Для участі в акції також не обов’язково писати статтю саме в дні проведення марафону з редагування: її можна підготувати заздалегідь, а вже під час акції лише зберегти статтю у Вікіпедії.

Найактивніші учасники акції зможуть отримати невеличкі пам’ятні сувеніри від організаторів поштою або під час вікізустрічей у Києві, Львові, Харкові, Черкасах, Тернополі, Херсоні, Глухові та інших населенних пунктах. На таких заходах учасники поспілкуються із досвідченими дописувачами енциклопедії, дізнаються більше про її функціонування, навчаться створювати і редагувати сторінки Вікіпедії. Про час та місце зустрічей можна дізнатися на сторінці Вікімарафону.

Нагадаємо, що перша акція з написання статей якомога більшою кількістю україномовних користувачів відбулася 27 квітня 2014 року, і була присвячена пам’яті Ігоря Костенка, редактора Вікіпедії, який загинув 20 лютого 2014 року під час розстрілу активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві. Ігор Костенко одним з перших розвивав і прагнув реалізувати ідею такої акції.

Джерело: Вікімедіа Україна