Українська Вікіпедія перетнула позначку в 700 тисяч статей

На тринадцятому році існування, 4 червня 2017 року, Вікіпедія українською мовою перетнула позначку в сімсот тисяч статей. Ювілейною статтею стала «Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1987, чоловіки, одиночний розряд», яку створив Олександр Тагаєв, з 2014 року здійснивший понад 25000 редагувань, майже 2500 нових статтей і суттєво доповнивший близько 100 статей.

Спонукальним мотивом своєї волонтерської праці Олександр називає прагнення збільшити обсяг україномовного контенту в Інтернеті:

«Таким чином я намагаюся протидіяти подальшій русифікації, яка є “лагідним” способом поглинання України Росією. Я почав писати, коли зрозумів, що зросійщення продовжується і номінальний статус державної мови та начебто мова середньої освіти її не припинили, а лише вповільнили. Зупинити це може лише альтернатива російськомовному контенту у вигляді україномовного. Це не можуть зробити маленькі сайти, але під силу такій великій колективній праці як Вікіпедія».

Нагадаємо, що Українська Вікіпедія – це найбільша в історії енциклопедія українською мовою. Вона посідає 16-те місце за кількістю статей серед усіх мовних розділів Вікіпедії. У ній зареєстровано понад 360 тисяч користувачів, але в середньому лише 2—3 тисячі з них є активними, тобто здійснюють протягом місяця щонайменше одне редагування. У 2016 році Вікіпедія зростала у середньому на 160 статей на день, а її сторінки переглянули 500 мільйонів разів.

Головною метою Вікіпедії є накопичення та систематизація знань з усіх сфер життя людини та передача їх у вільній формі, якими може скористатися або доповнити кожна людина, яка має доступ до Інтернету.

Джерело: Вікімедіа Україна