В Windows 10 Creators Update будет реализован новый инструмент обеспечения безопасности Windows Defender Security Center

В обновлении Windows 10 Creators Update корпорация Microsoft намерена внедрить новый инструмент обеспечения безопасности – Windows Defender Security Center. Это единый центр, предназначенный для простого и наглядного контроля всех функций безопасности компьютера.

В Windows Defender Security Center включает пять основных разделов, в каждом из которых собраны инструменты для защиты от различных угроз:

Virus & threat protection включает сведения об антивирусной защите, будь то бесплатный Windows Defender Antivirus или сторонняя антивирусная программа. В этом разделе отображаются результаты сканирования и выявленные угрозы. Отсюда можно запустить сканирование системы сторонним антивирусом.

Device performance & health предоставляет сведения о последних обновлениях Windows, драйверах, ёмкости хранилища и работе батареи. Отсюда можно запустить чистую установку ОС при помощи функции Refresh Windows. Она позволит сохранить личные файлы и некоторые настройки Windows, но удаляет большинство приложений. Благодаря этому можно будет добиться прироста производительности устройства в случае необходимости.

Firewall & network protection предоставляет информацию о сетевых подключениях и активных настройках Windows Firewall. Также этот раздел содержит информацию о способах решения возникающих проблем.

App & browser control позволяет настраивать параметры SmartScreen для приложений и браузеров. Это помогает пользователю быть более информированным и защищённым, пребывая в интернете, благодаря получению уведомлений о посещении потенциально вредоносных сайтов, загрузках, использовании неподтверждённых приложений и файлов из интернета.

Family options позволяет контролировать активность членов семьи в интернете. Этот раздел включает функции родительского контроля, отчёты об активности детей в интернете, настройки покупок игр и приложений. Также имеется возможность просмотра статуса устройств, принадлежащих семье пользователя, из единого централизованного интерфейса.

Новый инструмент обеспечения безопасности Windows Defender Security Center уже доступен для тестирования участникам программы Windows Insiders. Пользователи могут оставлять свои отзывы и, тем самым, влиять на развитие этого пакета. Полноценный его запуск для всех пользователей должен состояться вместе с выходом обновления Windows 10 Creators Update.

Источник: blogs.windows