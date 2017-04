В Windows 10 Creators Update при помощи Cortana можно произвести первоначальную настройку компьютера

Корпорация Microsoft внесла существенные изменения в процесс чистой установки операционной системы Windows 10. Теперь он стал ещё проще и позволяет пользователю настраивать компьютер при помощи голосовых команд.

В рамках обновления Windows 10 Creators Update в процесс первоначальной установки и настройки интегрирован виртуальный ассистент Cortana. С его помощью пользователь может подключиться к беспроводной сети Wi-Fi, настроить клавиатуру, авторизоваться в учётную запись Microsoft. Эти действия осуществляются при помощи голосовых команд и ответов.

Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP

— Tom Warren (@tomwarren) 6 апреля 2017 г.