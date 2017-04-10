В Windows 10 Creators Update при помощи Cortana можно произвести первоначальную настройку компьютера
Корпорация Microsoft внесла существенные изменения в процесс чистой установки операционной системы Windows 10. Теперь он стал ещё проще и позволяет пользователю настраивать компьютер при помощи голосовых команд.
В рамках обновления Windows 10 Creators Update в процесс первоначальной установки и настройки интегрирован виртуальный ассистент Cortana. С его помощью пользователь может подключиться к беспроводной сети Wi-Fi, настроить клавиатуру, авторизоваться в учётную запись Microsoft. Эти действия осуществляются при помощи голосовых команд и ответов.
Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP
— Tom Warren (@tomwarren) 6 апреля 2017 г.
Использование Cortana не является обязательным. При желании пользователь может вернуться к настройке компьютера при помощи клавиатуры и мыши.
Источник: The Verge
- Официальный релиз обновления Windows 10 Creators Update запланирован на 11 апреля.
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- Обновление Windows 10 Creators Update принесёт поддержку ряда новых функций и возможностей. Среди них можно отметить режим Game Mode для обеспечения максимальной производительности в играх, встроенный фильтр синего цвета и поддержку папок в меню «Пуск», режим «картинка-в-картинке», новый инструмент обеспечения безопасности Windows Defender Security Center.
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- В рамках анонса Windows 10 Creators Update корпорация Microsoft делала упор на 3D, смешанную реальность, игры в 4K-разрешении и игровые трансляции в один клик.