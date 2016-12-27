В Windows 10 добавят встроенный фильтр синего цвета и поддержку папок в меню «Пуск»

В скором времени в операционной системе Windows 10 будут добавлены некоторые дополнительные функции, призванные повысить комфортность при работе с ОС. Одна из новых функций – встроенный фильтр синего цвета. Раньше для его использования приходилось прибегать к помощи сторонних утилит, а теперь он будет интегрирован непосредственно в операционную систему.

Фильтр синего цвета призван устранить неприятные последствия, вызванные длительной работой за компьютером. Они могут проявляться в утомляемости глаз и проблем со сном. Новая функция уже замечена в составе тестовой сборки Windows 10 build 14997, которая утекла в сеть. В разделе настроек появилась новая вкладка Blue light settings, где можно активировать соответствующий фильтр, настроить его автоматическое включение по времени и скорректировать цветовую температуру. Ожидается, что в следующем месяце новая функция станет доступной участникам программы Windows Insider. А для всех пользователей она будет представлена вместе с выходом обновления Windows 10 Creators Update.

Ещё одним новшеством в обновлении Windows 10 Creators Update станет поддержка папок в меню «Пуск». Ранее такая возможность была доступна пользователям мобильных устройств, а в дальнейшем будет использоваться и на компьютерах, работающих под управлением Windows 10.

Источник: nextpowerup 1, 2