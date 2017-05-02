В Windows 10 можно будет прикреплять контакты к панели задач и сортировать почту Gmail по степени важности

Ожидалось, что недавно вышедшее обновление операционной системы Windows 10 Creators Update обеспечит более полную интеграцию с контактами. Но в Microsoft решили временно отложить внедрение этой функции. Лишь в новой предварительной сборке Windows 10 (16184) началось её тестирование.

Новая функция My People позволяет пользователям прикреплять контакты к панели задач. Благодаря этому можно быстрее и проще начинать общение в приложениях для мгновенного обмена сообщениями. Это одно из крупнейших изменений в пользовательском интерфейсе панели задач, и оно требует длительного тестирования и получения большого количества отзывов участников программы Windows Insiders.

Вместе с тем, в Windows 10 будет улучшена интеграция с Gmail. Теперь владельцам учётных записей Google, использующим встроенное приложение «Почта», станет доступной сортировка поступающих сообщений по степени важности — Focused Inbox. В то же время в приложении «Календарь» будут отображаться сведения о бронировании билетов и доставке багажа. Ранее эти функции были доступны лишь пользователям Outlook.com и Office 365, а теперь ими смогут воспользоваться и пользователи Gmail.

Источник: The Verge