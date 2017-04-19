В Windows 10 появится механизм Power Throttling для повышения автономности мобильных ПК путем ограничения фоновых процессов
Разработчики Windows 10 поделились новостью, которая наверняка обрадует обладателей мобильных ПК, работающих под управлением этой ОС. В будущем Windows 10 будет более эффективно замедлять работу фоновых программ и процессов, что должно снизить энергопотребление и увеличить время автономности. Соответствующий механизм получил название Power Throttling, первые тесты в составе последней тестовой сборки Windows 10 16176 позволяют говорить об экономии на уровне 11%.
На данный момент доступ к Power Throttling есть только у участников программы тестирования Windows 10. Кроме того, важно отметить, что пока Power Throttling доступен только для последних поколений процессоров Intel Core (шестого и новее), поддерживающих технологию Intel Speed Shift. То есть, чтобы протестировать функциональность нужен ноутбук с процессором Intel Skylake и Kaby Lake. Но Microsoft уже работает над расширением перечня поддерживаемых процессоров, в ближайшие несколько месяцев функция станет доступна на большем числе устройств.
Соответствующий ползунок (на изображении выше) опять появился в последней предварительной версии Windows 10. Смещая ползунок в нужную сторону, пользователи быстро и удобно могут в зависимости от сценария выбирать между наивысшей автономностью и максимальным уровнем производительности.
Кроме того, есть возможность выбора приложений, к которым будет применяться механизм троттлинга. При подключении к электросети Power Throttling не задействуется.
Справедливости ради отметим, что сама по себе концепция увеличения автономности путем ограничения работающих в фоновом режиме программ не нова. Соответствующие разработки сегодня можно найти ОС OS X Mavericks (App Nap) или браузере Google Chrome (начиная с 57 версии). Но отличие решения Microsoft заключается в реализации – по сути, здесь имеет место урезание ресурсов на уровне аппаратного обеспечения, а не ПО.
Остается добавить, что Microsoft начала тестирование данной функциональности еще до выхода обновления Creators Update, но, похоже, не успела закончить работу вовремя. И теперь, вероятнее всего, Power Throttling выйдет вместе со следующим крупным обновлением Window 10 в конце этого года.