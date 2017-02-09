В Windows 10 появится поддержка режима «картинка-в-картинке»

В грядущем обновлении операционной системы Windows 10 Creators Update будет добавлен режим «картинка-в-картинке». Сама Microsoft называет эту функцию Compact Overlay, она будет доступной для всех универсальных приложений Windows.

Благодаря новой функции пользователи смогут работать с документами в полноэкранном режиме и в дополнительном окне запускать видео из приложения Movies & TV или видео звонок в Skype. Расположить одно окно поверх другого приложения можно и сейчас, но при этом активным будет именно верхнее окно, а расположенное под ним приложение доступно лишь для просмотра. Новый режим Compact Overlay позволит работать с основным приложением, осуществлять навигацию по нему, но получать изображение из другого приложения в дополнительном окне.

Microsoft уже приступила к тестированию функции Compact Overlay в сборке Windows 10 build 15031, которая доступна участникам программы предварительного тестирования. В эту же сборку добавлена функция Dynamic Lock, которая позволяет подключить к компьютеру смартфон через Bluetooth и автоматически блокировать доступ к компьютеру, когда пользователь вместе со смартфоном покидает рабочее место.

Также отмечается, что закончено добавление новых функций в рамках обновления Windows 10 Creators Update. Теперь разработчики сосредоточатся на поиске и устранении ошибок и оптимизации ПО. Официальный релиз обновления запланирован на апрель этого года.

Источник: The Verge