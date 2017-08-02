В Windows 10 появится возможность управления компьютером с помощью взгляда

Люди, страдающие боковым амиотрофическим склерозом (как Стивен Хокинг) или другими нейромышечными заболеваниями, не могут полноценно работать с компьютерами привычным способом – при помощи клавиатуры и мыши. Microsoft решила помочь людям с такими заболеваниями и разработала функцию Eye Control для ОС Windows 10.

Она позволит управлять компьютером при помощи отслеживания взгляда пользователя. С помощью Eye Control можно будет запускать приложения, вводить текст и выполнять другие обычные задачи, просто фокусирую взгляд в нужной части экрана. Данная возможность уже доступна в качестве бета-версии в сборках, доступных участникам программы Windows Insider. Но пока не сообщается, когда функция Eye Control будет внедрена в пользовательскую версию Windows 10.

Для разработки данной функции Microsoft сотрудничала с Tobii. Благодаря этому трекеры последней уже совместимы с Eye Control.

Источник: Engadget