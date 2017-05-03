В Windows 10 появится встроенный просмотрщик контента дополненной реальности

Корпорация Microsoft намерена интегрировать в операционную систему Windows 10 новую функцию под названием View Mixed Reality.

Она позволит добавлять на изображение реального мира, полученное при помощи камеры ноутбука или планшета, виртуальные 3D объекты. Последние можно создавать с помощью нового приложения 3D Paint.

Новая функция должна быть интегрирована в операционную систему Windows 10 до конца этого года. Примерно в то же время на рынке появятся и аппаратные устройства Windows Mixed Reality.

Источник: Engadget