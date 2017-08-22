В Windows Store выявлено большое количество пиратских приложений, транслирующих фильмы и музыку

Магазин Microsoft Windows Store помимо действительно нужных приложений содержит также и большое количество бесполезных поделок. Но теперь появилась новая проблема – магазин начали наполнять приложения, предоставляющие доступ к пиратским копиям фильмов и сериалов.

По данным отчёта Torrent Freak, некоторые приложения позволяют получить быстрый доступ к фильмам, которые ещё даже не появились в легальных стриминговых сервисах. Причём, такие приложения работают на компьютерах, мобильных устройствах и консолях Xbox One. Также существует большое количество музыкальных пиратских приложений, которые транслируют как отдельные композиции, так и целые альбомы.

Некоторые пиратские приложения, например, Free Movies Online и HD Movies Online 2019, продвигаются через раздел трендовых приложений в Windows Store, что облегчает их поиск.

В то время как другие магазины приложений, такие как Google Play Store, также страдают от подобных проблем, большое количество пиратских приложений в Microsoft Windows Store показывает, что процесс утверждения в Microsoft явно работает не должным образом. Причём, из-за сравнительного небольшого количества приложений в Windows Store, пиратские версии достаточно легко могут пробиваться в тренды магазина.

Источник: The Verge