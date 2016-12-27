В Японии начали строить одну из самых «узких» в мире солнечных электростанций длиной 10 км

Власти японской столицы Токио объявили о начале реализации проекта сразу из трех крупных солнечных станций, одна из которых станет «самой длинной солнечной станцией в мире». Речь идет о проектах Ami Solar Way на 0,84 МВт, SGET Chiba New Town Mega Solar на 12,8 МВт и той самой сверхдлинной SGET Kamisu Mega Solar суммарной мощностью 20,3 МВт.

Очевидно, что в намерения разработчиков не входило желание побить рекорд по длине солнечных станций и попасть в Книгу Гиннеса, подобное расположение продиктовано исключительно характеристиками объекта строительства. Дело в том, что под солнечную электростанцию SGET Kamisu Mega Solar суммарной мощностью 20,3 МВт выделили достаточно узкую полосу земли вдоль существующей железнодорожной ветки Keisei Narita Airport Line.

Таким образом, суммарная длина станции составит более 10 км, что выглядит как минимум необычно. Отметим, что подрядчик JAG Energy Co Ltd уже смонтировал первые участки панелей солнечных батарей.

После завершения строительства вырабатываемая данными станциями энергия будет поступать в общую энергетическую систему Японии, чтобы увеличить долю экологически чистой энергии по отношению к энергии от атомных станций и невозобновляемых источников.

Источник: Nikkei