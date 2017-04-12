В Японии перевыпустили «Тамагочи»

Сначала Nintendo возродила NES, затем Nokia перевыпустила легендарную 3310, а теперь Bandai предлагает всем желающим японцам приобрести ремейк классической версии «Тамагочи».

Сообщается, что перевыпуск знаменитых электронных зверюшек состоялся в честь 20-летнего юбилея выхода оригинала на мировой рынок (в самой Японии первые «Тамагочи» увидели свет на год раньше, в 1996 году).

Интересно отметить, что «новинка» практически полностью идентична классической версии: она также оснащена черно-белым дисплеем и тремя кнопками и предлагает на выбор 6 питомцев. Единственное, что отличает обновленную версию от классики, — это размер: новые «Тамагочи» в два раза меньше оригинала.

На данный момент устройства доступны только в Японии. За них «просят» ¥2 000 (примерно $18). Представит ли Bandai ремейк на мировом рынке — вопрос открытый.

Источник: Engadget