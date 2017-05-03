В YouTube началось тестирование нового интерфейса – более быстрого, простого и с тёмной темой

Компания Google активно занимается разработкой новой версии интерфейса сервиса YouTube для настольных систем.

Новая версия интерфейса основана на концепции Material Design. При этом основной акцент сделан на контенте, прочие элементы должны стать менее отвлекающими. В результате, серый фон страницы с перечнем роликов для просмотра уступил место белому, текст ссылок теперь имеет чёрный цвет вместо синего, а иконки роликов стали более крупными. Вместе с тем, панель навигации в левой части экрана стала менее выделяющейся. Логотип YouTube и кнопки навигации уменьшены, а разделы подписки и библиотеки упорядочены.

Функция выбора языка перенесена из нижней части страницы в выпадающее меню пользователя, а на освободившемся месте теперь можно разместить ещё больше ссылок на видеоролики. Благодаря бесконечной прокрутке теперь можно получить неограниченное количество рекомендаций для просмотра. Вместе с тем, тестируется и давно ожидаемая тёмная тема оформления YouTube, которая будет полезной при просмотре видео в условиях недостаточного освещения.

Страница канала также подверглась редизайну. Панель рекомендаций в правой части экрана скрыта. Благодаря этому списки видео теперь отображаются на всю ширину страницы. Шапка канала стала более крупной, а меню навигации и кнопка подписки – более выраженными.

Некоторые пользователи уже получили доступ к предварительной версии интерфейса, могут опробовать его и поделиться своими впечатлениями с разработчиками. Активировать новый интерфейс можно по адресу youtube.com/new.

Источник: Engadget