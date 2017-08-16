В Южной Корее создана система ИИ Soccerbot для освещения результатов футбольных матчей

Массовое внедрение роботов и искусственного интеллекта грозит потерей многих рабочих мест для людей, занятых в различных сферах. Судя по всему, не минует чаша сия и журналистов.

Корейское новостное агентство Yonhap создало автоматизированную систему, которая способна чрезвычайно оперативно создавать новости о спортивных событиях. Пока что она показала свою эффективность в освещении футбольных матчей EPL (English Premier League — Английская Премьер-лига). Но в дальнейшем планируется использовать подобные решения и для других спортивных событий.

Система Soccerbot основана на алгоритмах, которые имитируют работу журналистов. Она прошла пилотное тестирование и смогла успешно освещать все матчи EPL сезона 2016-2017 годов. С помощью Soccerbot было создано 380 экспериментальных статей, каждая из которых была готова спустя всего 1-2 секунды после окончания матча.

Программа использует базу данных слов и предложений, написанных ранее репортёрами Yonhap материалов. Soccerbot при подготовке новой статьи выполняет три этапа: собирает данные, пишет предложения, выполняет проверку грамматики и орфографии. В процессе редактирования программа преобразовывает структуру материала в зависимости от результата матча и участия в игре спортсменов из Южной Кореи. Также Soccerbot собирает данные из пяти различных источников для выявления недостоверной информации.

На достигнутом разработчики из Yonhap останавливаться не намерены. В настоящее время они занимаются созданием новой программы, которая сможет освещать Зимние Олимпийские игры 2018. Они будут проходить в городе Пхёнчхан, Республика Корея, с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник: Yonhap