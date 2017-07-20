В Запорожской области построят солнечную электростанцию мощностью 10-12 МВт

Солнечная электростанция мощностью 10-12 МВт будет построена в городе Пологи, Запорожская область. Об этом сообщает местный ресурс misto.zp.ua, в распоряжении которого имеется копия соответствующего меморандума о сотрудничестве, подписанного городским советом и ООО «J-S Energy Development». Последняя, как можно догадаться, будет заниматься реализацией проекта.

В рамках соглашения под строительство станции выделят земельный участок площадью 20 га, он будет передан в аренду J-S Energy Development на срок 35 лет минимум.

Сообщается, что строительство станции начнется в ближайшее время. Когда планирует достроить и сдать объект в эксплуатацию, пока неясно.

Это уже второй проект строительства СЭС в Запорожской области за последнее время. В мае сообщалось о строительстве станции мощностью 13 МВт в селе Гуляйпольское Запорожской области.

Источник: misto.zp.ua