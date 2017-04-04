В зарубежных интернет-магазинах начали появляться различные варианты видеокарт AMD Radeon RX 500 от ASUS, MSI и Sapphire, стали известны цены

Судя по всему, видеокарты семейства AMD Radeon RX 500, в которое войдут модели Radeon RX 580, RX 570 и RX 550, все же выйдут в этом месяце. В настоящее время различные модификации вышеупомянутых моделей видеокарт от ASUS, MSI и Sapphire появились в каталогах нескольких популярных интернет-магазинов. Разброс цен достаточно большой, что неудивительно, учитывая традиционно немалое количество нереференсных версий. К тому же, это цены по предзаказу, которые обычно немного завышены.

Как мы уже сообщали, видеокарты серии AMD Radeon RX 500 являются переименованными моделями серии RX 400 со слегка повышенными частотами и улучшенной энергоэффективностью.

Компания ASUS готовит к выходу серию из не менее шести моделей на базе Radeon RX 500: двух версии RX 580 8 GB STRIX, две RX 570 4 GB STRIX и две RX 550 с 2 и 4 ГБ памяти. Предложение Sapphire еще более внушительное – всего будет предложено целых 12 различных моделей на базе вышеупомянутых видеокарт AMD Radeon RX 500, включая варианты RX 580 и RX 570 с 4/8 ГБ памяти, варианты RX 550 с 2/4 ГБ памяти, а также дополнения к линейкам NITRO+, Pulse и Mini.

Ниже приводит полный список видеокарт ASUS и Sapphire с каталожными номерами, построенных на базе Radeon RX 580, RX 570 и RX 550.

ASUS

ASUS ROG STRIX RX 580 8GB (ROG-STRIX-RX580-8G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 580 8GB OC (ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 570 4GB (ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING)

ASUS ROG STRIX RX 570 4GB OC (ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING)

ASUS RX 550 2GB (RX550-2G)

ASUS RX 550 4GB (RX550-4G)

Sapphire

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP LE IN (11265-00-40G)

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11265-05-20G)

Sapphire RADEON RX 580 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11265-01-20G)

Sapphire RADEON RX 580 4GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11265-07-20G)

Sapphire RADEON RX 580 4GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11265-09-20G)

Sapphire RADEON RX 570 4GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11266-14-20G)

Sapphire RADEON RX 570 8GB GDDR5 NITRO + 2xHDMI DVI-D 2XDP W / BP IN (11266-09-20G)

Sapphire RADEON RX 570 MINI 4GB GDDR5 HDMI DVI-D DP PULSE IN (1266-06-20G)

Sapphire RADEON RX 570 4GB GDDR5 PULSE 2xHDMI DVI-D 2XDP OC W / BP IN (11266-04-20G)

Sapphire RADEON RX 550 4GB GDDR5 PULSE HDMI DVI-D DP IN (11268-01-20G)

Sapphire RADEON RX 550 2GB GDDR5 PULSE HDMI DVI-D DP IN (11268-03-20G)

Еще один интернет-магазин добавил в свой ассортимент MSI Radeon RX 580 GAMING X и 570 GAMING X. Интересно, что в данном случае датой начала продаж указано 10 апреля.

Ранее сообщалось, что анонс видеокарт AMD Radeon RX 500 перенесен на середину апреля.

Источник: VideoCardz 1, 2