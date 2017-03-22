VAIO анонсировала Android-смартфон Phone A

В 2014 году компания Sony продала своё подразделение VAIO, специализировавшееся на выпуске компьютерной техники. И под этим брендом продолжался выпуск различных устройств. Очередной новинкой VAIO стал смартфон Phone A, работающий под управлением операционной системы Android.

Смартфон VAIO Phone A во многом похож на прошлогоднюю модель Phone Biz. Аппарат несёт на борту 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Snapdragon 617 и 3 ГБ оперативной памяти. Устройство поддерживает возможность установки двух SIM-карт. Более подробные технические характеристики новинки пока не разглашаются.

Также не уточняются сведения о сроках начала продаж и цене смартфона VAIO Phone A. Вероятно, эта модель будет продаваться только в Японии.

Источник: The Verge