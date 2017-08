Valve анонсировала карточную игру Artifact, основанную на Dota

В рамках проведения киберспортивного мероприятия The International, посвящённого игре Dota 2, представители компании Valve анонсировали выпуск карточной игры по её мотивам.

Пока что о новом проекте известно крайне мало. Он получил название Artifact. Фактически, Valve показала лишь короткий тизерный ролик (который не несёт совершенно никакой смысловой нагрузки) и указала, что игра планируется к запуску в 2018 году. Больше никаких сведений предоставлено не было.

I’ve been working on @PlayArtifact at Valve for a while now! Can’t wait for you guys to play it! :D!

— Brad Muir (@MrMooEar) 9 августа 2017 г.