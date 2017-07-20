ВДНХ представил концепцию развития на ближайшие 40 лет, а Mastercard и Ощадбанк пообещали превратить выставочный комплекс в «пространство без наличных»

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) совместно с Mastercard и Ощадбанком собрались превратить ВДНХ в «пространство без наличных». Для этого в рамках трехстороннего сотрудничества партнеры обеспечат платежными терминалами предпринимателей, реализующих товары и услуги на территории выставочного центра, а также выпустят кобрендовые предоплаченные бесконтактные карточки Mastercard от Ощадбанком для посетителей ВДНХ.

Кроме того, в ближайших планах — обеспечение специальных предложений и вознаграждений для держателей карт за безналичные расчеты на территории выставочного центра, а также запуск чат-бота для продажи билетов в Facebook. Проект планируется реализовать до старта фестиваля ВДНХ «Зимняя страна», который начнется в декабре текущего года.

«Миссия ВДНХ — стать центром роста культурного капитала страны, ведь это — инвестиция в процветание и благополучие будущих поколений. Сегодня здесь царит атмосфера формирования идей и развития талантов. Вместе с нашими партнерами мы создаем удобные условия и сервисы пребывания на нашей территории для различных групп посетителей. Эталоном развития этого направления для нас является посещение и пользование всеми сервисами в безналичной форме. Мы ищем и разрабатываем для этого новые решения», — подчеркнул Евгений Мушкин, и.о. генерального директора Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Для удобства посетителей выставочного центра рядом с центральным входом ВДНХ открылось первое в системе Ощадбанка отделение самообслуживания. В отделении работают два информационно-платежные терминалы, банкомат и телефон быстрой связи с контакт-центром банка.

Отметим, что эти компании ранее уже реализовывали безналичные проекты на ВДНХ. Летом 2016 года здесь появился первый в Киеве автоматизированный паркинг с паркоматом, который принимает к оплате банковские карты, в том числе оснащенные технологией бесконтактной оплаты MasterCard. Также Mastercard и Ощадбанк реализовали ряд решений по внедрению платежных технологий в рамках концепции «Умного города»: в столичном метро, ​​фуникулере, а также на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Напомним, что сегодня была презентована концепция развития выставочного комплекса на ближайшие 40 лет, которую начнут внедрять уже в этом году. Предполагается, что на ВДНХ появятся новые образовательные центры, бизнес-кластер и общественные пространства, а также гостиница и жилье для резидентов кластеров, а также мультифункциональная спортивная арена.

На реализацию данной концепции необходимо от 170 до 350 млн евро инвестиций, при этом средства планируют привлекать исключительно от бизнес-партнеров, не используя госбюджет. С полной концепцией в виде 97-страничного документа можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: ВДНХ, Mastercard