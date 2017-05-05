Vector успешно запустила ракету с компонентом, изготовленным методом 3D-печати

Компания Vector, созданная сотрудником SpaceX, успешно запустила ракету Vector-R, в которой используется компонент, изготовленный методом 3D-печати.

Это первый из планируемой серии запусков для компании Vector. Она ориентируется на работу с небольшими спутниками, масса которых составляет несколько дюжин фунтов (12 фунтов примерно соответствует 5,5 кг).

«Мы всегда хотели создавать микро-ракеты, но у Элона [Маска] были другие идеи», — заявил глава Vector и старший вице-презинт по развитию бизнеса SpaceX Джим Кантрелл (Jim Cantrell). — «Он был заинтересован в создании компании с более крупными ракетами для его марсианской экосистемы. Нас же больше привлекали небольшие продукты».

Запущенный носитель Vector-R содержит инжектор, созданный методом 3D-печати. Инжектор используется для подачи топлива в двигатель. Обычно для изготовления инжектора сначала производятся его компоненты, а затем осуществляется их сборка. Но благодаря использованию 3D-печати все необходимые элементы создаются сразу в рамках единого устройства. Это позволяет существенно снизить стоимость изготовления, а также обеспечить более плотную подгонку частей конструкции. Первое испытание такого инжектора, созданного методом 3D-печати, состоялось в декабре прошлого года.

В скором времени Vector планирует осуществить ещё один запуск.

Источник: The Verge