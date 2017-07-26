Великобритания планирует запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году
Великобритания присоединилась к когорте стран, рассматривающих возможность полностью запретить использование двигателей внутреннего сгорания в автомобилях. Правительство разрабатывает план полного отказа от легковых и легких коммерческих авто с ДВС. Их продажи окончательно прекратят к 2040 году.
Пресс-секретарь британского правительства заявил, что основная причина такого решения – высокий уровень загрязненности воздуха, что является опасным для здоровья нации. Стратегия борьбы за чистоту воздуха обойдется бюджету Великобритании в £2,7 млрд.
Запрет продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями является финальным пунктом плана. Перед этим планируют ввести новые ограничения на въезд авто в центры городов, увеличить эко-налог, а также заменить существующий общественный транспорт на новый, экологически чистый.
Источник: Autocentre.ua
- Предложения запретить автомобили с ДВС – не редкость в последнее время. Так, к 2030 году Индия полностью откажется от продажи автомобилей с ДВС и перейдет на электромобили из-за проблем с загрязнением воздуха. А Франция намерена полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Вместе с тем, Власти Пекина приняли решение постепенно заменить все 70 тысяч городских бензиновых такси на электромобили.
-
- Однако Минэнерго США считает, что в 2040 году большинство автомобилей все еще будут оснащены бензиновыми двигателями.