Великобритания планирует запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году

Великобритания присоединилась к когорте стран, рассматривающих возможность полностью запретить использование двигателей внутреннего сгорания в автомобилях. Правительство разрабатывает план полного отказа от легковых и легких коммерческих авто с ДВС. Их продажи окончательно прекратят к 2040 году.

Пресс-секретарь британского правительства заявил, что основная причина такого решения – высокий уровень загрязненности воздуха, что является опасным для здоровья нации. Стратегия борьбы за чистоту воздуха обойдется бюджету Великобритании в £2,7 млрд.

Запрет продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями является финальным пунктом плана. Перед этим планируют ввести новые ограничения на въезд авто в центры городов, увеличить эко-налог, а также заменить существующий общественный транспорт на новый, экологически чистый.

Источник: Autocentre.ua